STF volta a julgar processos de Lula; veja ao vivo

Segundo Fachin, os casos sobre o ex-presidente não têm relação com a Petrobras. Por isso, não deveriam ter tramitado na Justiça Federal do Paraná, responsável por julgamentos da operação Lava- Jato.





Com a decisão, foram anulados os processos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e de doações à instituição.





Por isso, o ex-presidente retomou os direitos políticos e voltou a ficar elegível.





A ação mexeu com os ânimos do alto escalão do Planalto e reorganizou algumas medidas do governo Jair Bolsonaro. O presidente teme enfrentar Lula nas eleições presidenciais de 2022.





Além da anulação dos processos, Fachin também determinou que os processos fossem remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal, local onde teriam sido cometidos os crimes de que Lula é acusado.



Agora, os ministros vão decidir se mantêm ou não todos os pontos levantados pelo ministro Edson Fachin: a anulação das condenações de Lula; o envio dos casos à Justiça Federal do DF; e o arquivamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.





O Supremo Tribunal Federal julga, nesta quarta-feira (14/4), a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tornando o petista elegível.