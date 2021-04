Motoristas passando pela Avenida do Contorno

Dezenas de empresários do setor de fretamento de ônibus se reúnem entre a manhã e a tarde desta quinta-feira (22/4) em Belo Horizonte. Eles fazem uma carreata da Região Noroeste para a Região Central da capital mineira e pedem, entre outras coisas, ajuda de bancos na prorrogação em até 12 meses ou até suspensão de financiamentos usados justamente para pagar as frotas dos veículos.

BH tem protesto do setor de fretamento de ônibus: 'pedido de socorro' https://t.co/txrtSHVem3 pic.twitter.com/iCry2q7J31

A tendência é de que mais de 600 ônibus, além de vans e micro-ônibus, participem da manifestação em todo o Brasil. Também são mais de 300 empresas ligadas à causa.O principal argumento do grupo é de que a prorrogação ou suspensão por parte de bancos privados ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) traria um fôlego aos empresários do turismo e do fretamento.

