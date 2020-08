(foto: Wikipedia)

Belo Horizonte vai receber umsobre método deimplementado em 12 países. A cidade é a primeira das Américas a realizar o levantamento randomizado controlado (com grupos escolhidos aleatoriamente) para avaliar o impacto dona redução da incidência de casos de, doenças transmitidas por mosquitos, como a. Conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projetoterá início nos próximos dias, já com autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).é uma iniciativa do, coordenado no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e que utiliza apara o controle desses tipos de enfermidades. Aé um microorganismo intracelular encontrado em 60% dos insetos da natureza, mas que não estava presente no, e foi introduzida por pesquisadores do WMP.Quando aplicada no, a bactéria impossibilita que os vírus da dengue, Zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro do inseto, o que ajuda a reduzir a incidências dessas doenças. Não existe modificação genética neste processo. A ideia é liberar no ambiente ocompara que se reproduzam com oslocais, a fim de permitir a geração de uma nova população destes mosquitos, todos com o microrganismo.O projetoestá previsto para acontecer em todas as regionais da capital mineira. O mecanismo da pesquisa se baseia na participação de 60 crianças, entre 6 e 11 anos, matriculadas em 58 escolas públicas municipais de BH. As regiões onde estão 29 dessas escolas vão receber a liberação do mosquito comem um primeiro momento. As regiões das demais escolas receberão a liberação de mosquitosapós a validação dos testes.Com a devida autorização dos responsáveis e o necessário consentimento das crianças, será colhida uma pequena amostra de sangue, para avaliar se elas tiveram contato com o vírus da dengue, Zika ou chikungunya, tudo de maneira sigilosa, sem identificar os alunos.Um estudo semelhante ao que será realizado em Belo Horizonte foi conduzido pelo, em parceria com a. Nesta quarta-feira, a organização internacional divulgou os primeiros resultados, que apontam redução de 77% na incidência de casos de dengue, virologicamente confirmados, nas áreas onde houve liberação de, em Yogyakarta, na Indonésia.No Brasil, o método é conduzido pela Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, com apoio de governos locais. As ações começaram no Rio de Janeiro e em Niterói, em uma área que abrange 1,3 milhões de habitantes. Em Niterói, dados preliminares indicam redução de 75% dos casos de chikungunya nas áreas que receberam os, quando comparado com as localidades que não receberam.Além de Belo Horizonte, agora o projeto é ampliado para Campo Grande e Petrolina. Antes de começar em BH, será realizado um experimento piloto. A expectativa é que aseja iniciada ainda neste ano.Professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), o médico Mauro Teixeira é quem coordena a pesquisa, uma colaboração científica entre a UFMG e a Universidade de Emory, a Universidade Yale e a Universidade da Flórida.