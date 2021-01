Asfalto da Avenida Tereza Cristina, em BH, é arrancado novamente pela água

Parte da Avenida Tereza Cristina teve o asfalto arrancado pela força das águas nesta sexta-feira (15/01) (foto: Neylon Silvério)





A chuva, que caiu por quatro horas na capital mineira, deixou várias marcas na avenida, como lixo espalhado, veículos abandonados e o asfalto arrancado, assim como em 2020. Vídeos obtidos pelo Estado de Minas mostram o estrago feito pelas águas na Tereza Cristina com Via 210, na altura do Bairro Betânia.





Asfalto da Avenida Tereza Cristina, em BH, é arrancado novamente pela águahttps://t.co/tSYLawptoX pic.twitter.com/RoWYnzVBXP — Estado de Minas (@em_com) January 16, 2021 Defesa Civil. Foi na Região Oeste de BH que caiu a maior parte da chuva na capital mineira , com 80,2 milímetros de água.Vídeos publicados nas redes sociais mostraram um caminhão de pequeno porte sendo arrastado pelas águas. Outros veículos conseguiram sair a tempo da via, que chegou a ser bloqueada pela





Caminhão de pequeno porte é arrastado pela Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de BH



Vídeo: Corpo de Bombeiros



Saiba mais: https://t.co/QHmo7WSPgy pic.twitter.com/OhkoOzqrmD — Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021 De acordo com a BHTrans, a Avenida Tereza Cristina está liberada no sentido centro, a partir da Rua Minasgás (sentido Centro), e até a Rua Dom João VI (sentido bairro). Os motoristas devem ficar atentos aos desvios e sinalizações.





ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 4 horas. Em 15/01/21 às 18h30:

Barreiro: 73,6 (22,4%)

Centro Sul: 51,0 (15,5%)

Leste: 8,8 (2,7%)

Nordeste: 18,4 (5,6%)

Noroeste: 68,6 (20,8%)

Norte: 1,0 (0,3%)

Oeste: 80,2 (24,4%)

Pampulha: 26,2 (8,0%)

Venda Nova: 1,4 (0,4%)

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 18h30 do dia 15:

Barreiro: 264,6 (80,4%)

Centro Sul: 395,0 (120%)

Leste: 238,4 (72,4%)

Nordeste: 286,4 (87%)

Noroeste: 347,2 (105,5%)

Norte: 212,8 (64,7%)

Oeste: 350 (106,4%)

Pampulha: 268,2 (81,5%)

Venda Nova: 218,2 (66,3%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Um ano depois das fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte, as cenas voltaram a se repetir na tarde desta sexta-feira (15/01), quando vários pontos de alagamento foram registrados na capital mineira. Na, na Região Oeste da cidade, a força da água que transbordou doarrancou novamente o asfalto de parte da via.