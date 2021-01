Tempo segue estável em BH e umidade do ar cai em Minas Gerais

Manhã de céu claro em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

As condições meteorológicas desta quinta-feira ainda impedem que as chuvas ocorram na maior parte de Minas Gerais. Para hoje, há um alerta para a possibilidade queda da umidade relativa do ar em algumas áreas.





22:03 - 27/01/2021 Zema diz que MG vai produzir vacinas contra COVID-19, mas não dá previsão Inmet) explica que o estado continua sob a influência de uma massa de ar seco e quente que cobre a região Sudeste do Brasil. “Nos próximos dias, o ar seco deve se intensificar e favorece a queda dos índices de umidade relativa do ar, abaixo de 30%, principalmente no setor Central e Norte”, diz o instituto. O clima seco nessas regiões poderá ser percebido já nesta tarde. Em seu boletim diário, o Instituto Nacional de Meteorologia () explica que o estado continua sob a influência de uma massa de ar seco e quente que cobre a região Sudeste do Brasil. “Nos próximos dias, o ar seco deve se intensificar e favorece a queda dos índices de umidade relativa do ar, abaixo de 30%, principalmente no setor Central e Norte”, diz o instituto. O clima seco nessas regiões poderá ser percebido já nesta tarde.





Em Belo Horizonte, segundo a previsão, pode ocorrer névoa seca à tarde. O fenômeno, caracterizado como uma “faixa” cinzenta na linha do horizonte, é formado por partículas de poluentes no ar durante períodos de baixa umidade. A temperatura na capital hoje varia entre 17°C e 32°C.





No restante do estado, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro e Sul. Nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata, céu parcialmente nublado. Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado e névoa seca. A temperatura máxima no estado pode alcançar os 38°C.