Previsão do tempo indica chuva e frente fria a partir de sexta-feira em BH

Temperatura em BH deve cair levemente a partir desta sexta-feira (5/5) (foto: Divulgação/Defesa Civil)



Depois de semana de tempo seco e quente, finalmente a temperatura deve sofrer uma queda em Belo Horizonte, a partir desta sexta-feira (5/2), com possibilidade de chuva. A capital mineira não registra pancadas desde a manhã de 23 de janeiro.

A máxima apontada pelos termômetros nesta quarta-feira (3/2) chegou aos 31,8ºC. De acordo com o Climatempo, o recorde de temperatura em 2021 foi de 32,4ºC.





A partir de sexta-feira, os termômetros ficarão entre 19ºC e 28ºC, com umidade relativa do ar variando entre 45% e 90%. A partir de sábado (6/2), as mínimas ficarão entre 17ºC e 19ºC e as máximas, entre 25ºC e 28ºC.,





“Estamos vivendo um fenômeno comum nesta época do ano, chamado veranico. Coincidentemente, no ano passado, ele não ocorreu. A massa de ar quente se estabiliza no estado e, durante os meses de janeiro e fevereiro, ela provoca ausência de chuva durante mais de sete dias”, ressalta o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.





“O veranico pode até durar de 15 a 18 dias, dependendo do ano. É um fenômeno normal. No ano passado, tivemos janeiro e fevereiro muito chuvosos”, acrescenta.