Ouro Preto terá carnaval virtual para evitar aglomeração na cidade

Faltando apenas nove dias para o início oficial da festa, ainda não foi definido quem vai participar das apresentações virtuais e como serão realizadas, mas grupos já se anteciparam para garantir a festa em casa (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Os jatos d’água jogados para refrescar os foliões que sobem e descem as ladeiras de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, não farão parte do carnaval em 2021. O evento está cancelado na cidade e, para conter aglomeração, a prefeitura de Ouro Preto também cancelou o ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, definindo assim, expediente normal de trabalho.

O secretário de governo, Felipe Guerra, anunciou nesta segunda-feira (01/02) que, neste ano, o evento será virtual e terá uma programação como forma de compensar os grupos culturais como o Zé Pereira Club dos Lacaios, a Ligas das Escolas de Samba, além de bandas e outras manifestações artístico-culturais de Ouro Preto. Mas a tradicional festa ouropretanae diversos atores do evento na cidade criaram uma nova estratégia para substituir as ladeiras e proporcionar a alegria dentro de casa.O secretário de governo, Felipe Guerra, anunciou nesta segunda-feira (01/02) que, neste ano, o evento será virtual e terá uma programação como forma de compensar os grupos culturais como o Zé Pereira Club dos Lacaios, a Ligas das Escolas de Samba, além de bandas e outras manifestações artístico-culturais de Ouro Preto.

Faltando apenas nove dias para o início oficial da festa, ainda não foi definido quem vai participar das apresentações virtuais e como serão realizadas. A escolha, segundo Felipe Guerra, será da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. Tudo será definido ainda nesta semana.

Sem poder retornar às ruas históricas da cidade, a tradicional agremiação carnavalesca Zé Pereira Club dos Lacaios aproveitou o período da pandemia da COVID-19 e já se preparou para uma programação virtual própria e também pretende participar do evento da prefeitura.

De acordo com o presidente do Zé Pereira, Arthur Ramos, a agremiação ainda não foi comunicada sobre o evento virtual da prefeitura, mas como todos os grupos do segmento cultural foram prejudicados, desde o início da pandemia, o Zé Pereira dos Lacaios aproveitou o período para concluir projetos.

“Continuamos mexendo lá na sede durante todo esse tempo e com isso, concluímos diversas reformas e pesquisas históricas. Acredito que a pandemia veio de certa forma para prejudicar todo mundo, mas ela também fez pensar de outras formas de encontrar atividades alternativas e a nossa será a inauguração de um memorial histórico no período do carnaval”, conta Ramos.





Blocos Universitários





Independentes das ações da prefeitura, a Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto , criada com a união dos dos blocos universitários Caixão, Cabrobró, da Praia e Chapado estão pesquisando a possibilidade de ter eventos virtuais (foto: Reprodução/Facebook) Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto vem, desde então, promovendo o carnaval no Espaço Folia, localizado no estacionamento do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com atrações que levam cerca de 6 mil foliões para a festa. Criada em 2005, pela união dos blocos universitários Caixão, Cabrobró, da Praia e Chapado, avem, desde então, promovendo o carnaval no Espaço Folia, localizado no estacionamento do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com atrações que levam cerca de 6 mil foliões para a festa.

Independentes das ações virtuais anunciadas pela prefeitura, a Liga dos Blocos já afirmou nas redes sociais que não haverá nenhum evento presencial em 2021.



A decisão do cancelamento do evento foi tomada de forma autônoma, já que não havia a possibilidade, operacional e ética, para realização do evento. A liga dos Blocos de Carnaval também está estundando uma alternativa de evento online, mas ainda não foi divulgada nas redes sociais como será o evento virtual.