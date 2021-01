Nova Lima cancela seu tradicional carnaval por causa da pandemia

Bloco dos Sujos já arrastou 40 mil pelas ruas de Nova Lima (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Um dos mais tradicionais carnavais de Minas Gerais, o de Nova Lima, na Grande BH, que tem como ponto alto o desfile do Bloco dos Sujos, que sai aos domingos pela manhã, não vai acontecer. A Prefeitura Municipal anunciou o cancelamento da tradicional folia de Momo, seguindo o exemplo de praticamente todas as cidades mineiras.





Segundo nota da prefeitura, a decisão atende à determinação do governo estadual, que visa evitar aglomerações e viagens durante a pandemia; por isso, não haverá ponto facultativo na cidade em 15 e 16 de fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Leonardo Costa, o lazer na cidade é importante, mas neste momento a saúde pública deve ser tratada como prioridade.



"A cultura e o lazer são extremamente importantes para a qualidade de vida da população. O carnaval é uma tradição enraizada na vida de nossa gente, que contribui inclusive para a economia. Mas temos total consciência de que a saúde dos nova-limenses é prioridade, portanto, é necessário que a Prefeitura siga os protocolos orientados pela Secretaria de Saúde”, explica.





Léo Costa diz ainda que “espera que o tradicional carnaval nova-limense possa voltar a ser realizado em 2022, com toda a sua alegria e segurança”.





O secretário ressalta que a realização de eventos, que inclui os blocos carnavalescos, já estava proibida na cidade, conforme decreto municipal e determinações do Plano Minas Consciente, do governo estadual, do qual o município faz parte.





Bloco dos Sujos

O Bloco dos sujos é uma tradição do carnaval nova-limense. O bloco nasceu nos anos 1920, quando era formado por trabalhadores da Mina de Morro Velho, que saiam do trabalho na manhã de domingo de carnaval e desciam as ruas da cidade dançando e cantando. Estavam sujos de terra, pelas escavações feitas no trabalho. Por isso, ganhou esse nome.





A tradição se manteve e, atualmente, são milhares de moradores do município e visitantes, que se fantasiam, geralmente homens vestidos de mulher ou de personagens da vida pública e política do Brasil, descendo pela Rua Santa Cruz, desde o Bicame até a Praça da Igreja de Nossa Senhora do Pilar. São muitas bandas e um trio elétrico. Uma dessas bandas é a Charanga do Villa Nova, o tradicional time da “Terra do Ouro”.