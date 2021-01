COVID-19: Santana do Riacho se fecha no Carnaval para impedir turistas

Santana do Riacho é conhecida por suas cachoeiras e paraísos naturais (foto: Wikipedia/Divulgação)

Mesmo sem a realização de eventos de Carnaval este ano, em virtude da pandemia de COVID-19, muitas prefeituras já se mobilizam para conter o aumento populacional com a chegada de turistas e, consequentemente, o risco de ampliar a circulação do coronavírus, como aconteceu nas festas de fim de ano.





Tradicional destino turístico do estado, a região da Serra do Cipó é um dos locais que terão restrições no período. O prefeito de Santana do Riacho, na Região Central do Estado, Fernando Burgarelli, publicou decreto suspendendo os alvarás dos estabelecimentos comerciais no período entre 12 e 16 de fevereiro, quando só poderão funcionar supermercados, açougues, hortifrutis, farmácias, lojas de produtos animais e distribuidoras de água e gás.





Mesmo os comércios autorizados a funcionar terão que cumprir algumas exigências, como o limite máximo de 30 pessoas por vez dentro dos estabelecimentos, de acordo com o seu tamanho. Se houver fila na porta, os responsáveis terão que garantir que as pessoas estejam a uma distância de dois metros, além de estarem proibidos de vender bebidas alcoólicas.





Quem descumprir o decreto poderá ser multado, ter o alvará cassado e ainda terá a infração relatada às polícias Civil e Militar, e ao Ministério Público estadual.





Não é a primeira vez que Santana do Riacho se fecha para os turistas. Em maio do ano passado, a cidade decretou lockdown após a quebra da quarentena de turistas que viajaram para a Serra do Cipó no feriado do Dia do Trabalhador. Por três dias, apenas postos de combustíveis e farmácias puderam funcionar. Todos os pontos turísticos tiveram seus acessos fechados.





Números da COVID-19 em Santana do Riacho

Os casos confirmados na cidade praticamente dobraram neste mês de janeiro. Segundo o boletim epidemiológico municipal mais recente, divulgado nesta quarta-feira (27/01), Santana do Riacho possui 80 casos positivos de coronavírus. No início do mês eram 46 casos confirmados, um aumento de 75%.





O município ainda confirma que 56 pessoas se encontram em monitoramento e 15 pessoas confirmadas estão em tratamento. Apenas uma pessoa morreu em decorrência de complicações causadas pela COVID-19.