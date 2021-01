COVID-19: Duas pessoas aguardam leitos de UTI em Três Corações

Duas pessoas em estado grave aguardam leitos de UTI (foto: Reprodução Internet)

Pela 10ª vez ao longo da pandemia de Hospital São Sebastião , em Três Corações, no Sul de Minas, chega a 100% da capacidade da Unidade Terapia Intensiva (UTI)designada para a doença. Duas pessoas infectadas pelo novoaguardam vaga na unidade.

O presidente da fundação hospitalar, José Pereira da Cunha, explicou que o Hospital São Sebastião conta com 11 leitos de UTI para atender à cidade e à região. Com o impacto do aumento de casos do novo coronavírus, mais uma vez essas vagas foram preenchidas na totalidade, e duas pessoas infetadas aguardam um leito.

Três Corações segue com 2376 casos positivos de COVID-19, 54e 40 pessoas hospitalizadas, sendo 11 internadas na UTI . Nos últimos 20 dias, o salto foi de 602 registros novos e 11 óbitos.

“Assim que começamos a observar que o hospital não daria conta de tantos pacientes chegando e, a partir do momento que precisamos fazer encaminhamento para outras cidades, isso começou a preocupar. Tão logo sentimos o problema, construímos uma UTI moderna, com equipamentos modernos. Demoramos 105 dias para fazer essa obra, que já está pronta”, explica José Pereira da Cunha.





Nova ala e consumo de oxigênio

De acordo com o presidente da fundação, na segunda-feira (1º/2), 10 novos leitos começam a operar de fato na unidade. Essa ampliação custou R$ 1,2 milhão, verba do governo federal e de empresários da cidade.



A nova ala será inaugurada nesta sexta-feira (29/1) e não houve contratação de mais funcionários.

Além disso, a unidade também teve aumento de 30% no consumo de oxigênio.



“O paciente já entra no hospital pedindo o oxigênio pelo problema causado pela doença. O fluxo de gasto de oxigênio aumentou muito. Porém, não tivemos problema por falta. As empresas responsáveis garantiram que não há falta de oxigênio para a nossa região”, afirma.