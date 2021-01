Três Corações flexibiliza eventos com 100% dos leitos de UTI ocupados

Três Corações flexibiliza eventos após pressão do setor (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, publicou um novonesta sexta-feira 15/01,o funcionamento de salões de festas, eventos particulares e de clubes recreativos. A cidade está com 100% dos leitos de Unidade Terapia Intensiva () deocupados e entre os dez municípios da região com mais pessoaspela doença.

A nova medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (18) e a decisão foi tomada após uma reunião com o setor de eventos da cidade. O prefeito José Roberto de Paiva Gomes postou um vídeo na página oficial da prefeitura para explicar o caso.

Prefeito gravou um vídeo para dividir a responsabilidade com os responsáveis (foto: Reprodução Internet)

“Queria que você, proprietário ou locatário, fique sabendo que você também será responsável se alguém pegarno seu estabelecimento. Então, você vai assinar um documento de que é responsável pelo caso”, explica prefeito.

Três Corações tem 11 pessoas internadas na UTI do Hospital São Sebastião e outras 30 na ala de enfermaria. O município soma 1.655 casos de COVID-19, sendo 43 óbitos confirmados, e está entre os 10 com mais registros da região. De acordo com o prefeito, os proprietários, locatários e frequentadores do evento vão assinar um documento se responsabilizando por riscos de contágio do novo coronavírus.

“O Hospital São Sebastião não aguenta mais. Não estamos conseguindo mais transferir SUS para lugar nenhum e o pessoal insiste em querer fazer festa. Não tem vacina, até então, que eu saiba. Antes de alugar espaço, você também é responsável. Vamos dividir responsabilidade. Estou aqui para garantir sua segurança, mas não estou aqui para brincadeira”, ressalta.

Flexibilização

O novo documento autoriza o funcionamento dos salões e casas de festas, abertos ou fechados, para a realização de eventos particulares, sem a venda de ingressos. “Desde que observadas as normas gerais já instituídas pelo Decreto 4.178/2021, de 1º de janeiro deste ano”, trecho do documento.

O limite estipulado pela prefeitura é de 100 pessoas em locais abertos e, em locais fechados a capacidade precisa respeitar 50%. Os responsáveis precisam ficar atentos ao distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive dos colaboradores, sendo permitida a sua retirada apenas no momento de consumo de bebidas e alimentos.

A nova medida também autoriza música ao vivo nos estabelecimentos, desde que seja respeitado o distanciamento entre os músicos. Pista de dança e espaços que gerem aglomerações seguem proibidos.

A prefeitura também liberou o funcionamento de clubes recreativos, inclusive o uso de piscina com limite de 20 pessoas e respeitando o distanciamento de dois metros.