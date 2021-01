COVID-19: Ocupação dos leitos de UTI e enfermaria tem ligeira queda em BH

UTIs e enfermarias da capital estão com menos demandas de internação

Dois dos indicadores do boletim de monitoramento da COVID-19 em Belo Horizonte tiveram queda nesta quarta-feira (27/1). Depois de atingir 80% de ocupação na última amostragem, a taxa de leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença está em 77,4%. Apesar disso, o alerta continua vermelho, o que representa o maior perigo dentro da classificação elaborada pelo comitê de enfrentamento ao novo coronavírus na capital mineira.

A ocupação de leitos de enfermaria também sofreu ligeira queda, passando de 62,5% para 59,8%, nesta quarta. A classificação continua na cor amarela, estágio intermediário dentro do monitoramento das autoridades de saúde.

Outro indicador do boletim, o número médio de transmissão por infectado (rt) caiu 0,1% ponto percentual e atingiu 0,96 na análise. Isso quer dizer que cada 100 pessoas transmite o vírus para 96. O índice está no alerta verde, considerado o ideal pelo comitê.

O prefeito Alexandre Kalil, que determinou o fechamento do comércio não-essencial no dia 7 deste mês, vem negociando com os empresários a reabertura dos empreendimentos , desde que a ocupação de leitos esteja num patamar satisfatório.