Homem transporta cobra em carro por 22km, em Montes Claros

A cobra se escondeu em um amontoado de madeiras no quintal da casa do motorista (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Sem perceber, um homem transportou em seu carro uma cobra por uma distância 22 quilômetros, em(Norte de Minas). A serpente saiu do veículo e se escondeu no quintal da casa do morador, onde foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O fato aconteceu na tarde dessa terça-feira (2/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma cobra da espécie caninana, com um metro de comprimento. A espécie não é venenosa, mas pode se tornar agressiva e atacar as pessoas quando se sentir acuada.

Conforme os bombeiros, o morador retornou de um sítio, distante 22 quilômetros da cidade. A serpente teria entrado em um espaço entre o motor e a lataria da caminhonete. Quando ele chegou em casa, no Bairro São Joao, o animal saiu do carro e se escondeu em um amontoado de madeiras, no quintal.



Com o uso de equipamentos de proteção individual, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram a captura da cobra e, em seguida, a soltaram em habitat natural.