Bombeiros capturam cobra dentro de carrinho de brinquedo em Minas

Os bombeiros de Guaxupé foram chamados para capturar uma cobra cipó (foto: Reprodução redes sociais/Bombeiros MG) capturar uma cobra cipó, de aproximadamente um metro de comprimento, que estava dentro de um brinquedo infantil. No início da tarde desta quarta-feira (17/2), os Bombeiros Militares do 4º Pelotão, em Guaxupé, Região Sul de Minas Gerais, foram chamados para, de aproximadamente um metro de comprimento, quede um





Por volta das 12h30, militares chegaram a uma casa no Bairro Bebedouro e encontraram a serpente dentro de um carrinho elétrico, entre as rodas do brinquedo, que estava na sala da residência. Eles usaram equipamentos apropriados para capturar o animal, que depois foi solto em uma mata.

O animal estava entre as rodas de um carrinho elétrico infantil (foto: Reprodução redes sociais/Bombeiros MG)





Na casa, moram três crianças com idades entre um ano e meio e três anos. Felizmente, nenhuma delas se feriu, mas a mãe das crianças levou um grande susto quando viu a cobra no brinquedo de um dos filhos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira