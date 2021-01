Cobra em extinção é encontrada em quarto de menor acusado de tráfico

Cobra da espécie corn snake, ameaçada de extinção, foi encontrada com menor envolvido com o tráfico (foto: Divulgação/PMMG) Uma cobra da espécie corn snake, que está em extinção (portanto protegida pelo Ibama), está entre o material apreendido com um menor que tinha em seu poder drogas, maconha e haxixe.





O fato ocorreu no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, em BH. Policiais comandados pelo sargento Lincoln faziam o patrulhamento da Rua Desembargador Cintra Neto quando avistaram três pessoas, dois menores e um maior. Ao avistarem a viatura policial, eles ficaram agitados e se levantaram, o que chamou a atenção dos policiais.









Os policiais insistiram para que contassem se havia mais droga. Um dos menores falou, então, que tinha em sua casa, apontando onde residia.





Os militares bateram no portão e o avô do adolescente atendeu. Transtornado, franqueou a entrada dos militares, que foram até o quarto do menor, onde encontraram uma mochila com mais 20 buchas de maconha e 15 porções haxixe.