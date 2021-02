Fundação João Pinheiro abre pré-Enem gratuito para alunos de baixa renda

Candidatos apreensivos no primeiro dia do Enem em 17/01/2021. Fundação João Pinheiro abre cursinho pré-Enem para estudantes de baixa renda. Aulas e monitorias serão oferecidas de forma gratuita (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Fundação João Pinheiro (), entidade ligada ao governo deespecializada em pesquisas na área de gestão pública, organiza um cursinho preparatório gratuito para odedicado a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e procedentes de escolas públicas que vão prestar o exame neste ano.

As aulas vão ocorrer inicialmente na forma virtual entre março e novembro, mas o retorno seguro às atividades presenciais poderá ser adotado no decorrer do ano. O cursinho, nomeado “”, será ministrado por alunos de Administração Pública e é resultado de um projeto de extensão dada FJP.

Serão abertas 20 vagas para as aulas e monitorias do Educar. As inscrições estão abertas e vão até o dia 17 de fevereiro e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico. Os estudantes são selecionados por ordem de inscrição e conforme critérios do projeto.

A iniciativa do projeto foi tomada em 2014 e pretende oferecer melhores condições de sucesso no Enem aos estudantes selecionados.



“O Educar é um projeto que permite a jovens ou adultos em situação de vulnerabilidade social terem a oportunidade de revisar as matérias do ensino médio sem custo algum e, assim, concorrer a vagas de instituições de ensino superior em melhores condições para aprovação”, ressalta Roberto Souza, técnico da Gerência de Extensão e Relações Institucionais da Escola de Governo da FJP.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira