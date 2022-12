Idoso de 86 anos é achado morto, amordaçado e com mãos e pés amarrados

Homem foi achado morto em cima da cama de um dos quartos da residência no bairro Ipiranga, região Nordeste da capital (foto: Google Street View/Reprodução)

O corpo de um idoso de 86 anos foi encontrado em Belo Horizonte neste sábado (3/12). Conforme registro da Polícia Militar, o homem estava com a boca amordaçada e as mãos e os pés amarrados em cima da cama em uma residência no bairro Ipiranga, região Nordeste da capital. A suspeita é de que a vítima tenha sido estrangulada até a morte.Um eletricista relatou à PM que realizou alguns serviços na casa do homem nessa sexta-feira (2/12). Ao voltar ao imóvel para terminar o trabalho e receber a segunda parte do pagamento, encontrou o portão parcialmente aberto.