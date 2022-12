Policial federal é suspeito de injúria racial contra mulher em festa de BH

Caso aconteceu no Quintal do Chalé (foto: Reprodução/ Google Street View)



Segundo a vítima, o policial teria falado "com essa preta você não vai conversar", referindo a ofensa à mulher, enquanto ela estava com uma colega dele. Um policial federal, de 43 anos, é suspeito de cometer injúria racial contra uma mulher, de 32 anos, dentro da boate Quintal do Chalé, no Bairro Estoril, Região Oeste de BH. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (2/12).Segundo a vítima, o policial teria falado "com essa preta você não vai conversar", referindo a ofensa à mulher, enquanto ela estava com uma colega dele.





De acordo com o boletim de ocorrência, a situação ocorreu por volta das 22h30, quando a vítima começou a conversar com uma mulher que estava na mesa próxima. Elas trocaram contatos nas redes sociais e a aproximação teria irritado uma terceira pessoa.

LEIA MAIS 09:06 - 03/12/2022 'Mata Rindo' é morto em bar de Contagem, após cometer homicídio A outra envolvida chegou a sugerir que ambas parassem de conversar, mas sem sucesso. Foi então que o policial se envolveu dizendo para a colega: "Com essa preta você não vai conversar".





O marido da vítima afirmou que não escutou as falas, mas foi agredido pela terceira mulher que apareceu na confusão. Ela, por sua vez, alegou que estava se defendendo de um ataque do homem, por isso o arranhou.





Ainda segundo o B.O, o policial nega que tenha dito tais falas. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e um Delegado da Polícia Federal compareceu no local, mas foi embora, pois a situação não envolvia o agente como servidor público.





Enquanto a ocorrência era registrada, o marido da vítima deu um soco na porta de vidro da delegacia e, ao ser questionado da motivação, ele não quis falar. Devido a essa ação, ele responderá por dano ao patrimônio público.





A ocorrência foi finalizada na Delegacia de Plantão 3, no Barreiro, na manhã deste sábado (3/12). Segundo a Polícia Civil, "tão logo os procedimentos de polícia judiciária sejam concluídos, serão repassadas as informações acerca do desfecho da ocorrência".





O Estado de Minas aguarda retorno da Polícia Federal.





A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do Quintal do Chalé.





Veja a nota da Polícia Civil:





"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que três pessoas foram conduzidas e ouvidas, nesta madrugada (3/12), por meio da Central Estadual do Plantão Digital, onde a ocorrência encontra-se em andamento. Um deles, suspeito pela prática de injúria racial, e outros dois de dano. Tão logo os procedimentos de polícia judiciária sejam concluídos, serão repassadas as informações acerca do desfecho da ocorrência."