'Mata Rindo' é morto em bar de Contagem, após cometer homicídio

Uma viatura chegou a socorrê-lo para a UPA, mas ele morreu no local (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem apelidado de 'Mata Rindo', foi morto na noite dessa sexta-feira (2/12) em um bar de Contagem, na Avenida Tancredo Neves, bairro Nacional. Ele é suspeito de matar uma pessoa horas antes, em Belo Horizonte.









A dona do bar relatou que não conseguiu visualizar as características de quem atirou, pois estava em outro ambiente conversando com uma cliente, quando ouviu os disparos e saiu correndo. Ao voltar, o homem já estava caído com um tiro na cabeça.

Uma viatura do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) chegou a socorrê-lo para a UPA, mas ele morreu no local.





Ainda de acordo com o BO, o 'Mata Rindo' era suspeito do homicídio de um homem horas antes, no Bairro Urca, Região da Pampulha, em BH. Em seguida, ele foi para o bar.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu uma cápsula de arma 9mm deflagrada no local.