BH tem sábado nublado, com pancadas de chuva e trovoadas

Um sistema de chuvas pode provocar mais pancadas em todas as regiões do estado (foto: Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press) Belo Horizonte amanheceu nublada e com tempo mais frio. Este sábado (3/12), será de chuva, com máxima de 27°C na capital. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de trovoadas e rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

Há dias atuando em Minas Gerais, um sistema de chuvas pode provocar mais pancadas em todas as regiões do estado neste sábado. No início da semana, a tendência, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que o tempo instável se concentre no Centro-Sul de Minas.





A mínima registrada foi em Monte Verde, Região Sul de MG, com 12°C. Já a máxima prevista é de 35°C em Januária, no Norte do estado.

ALERTA

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta de pancadas de chuva de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de amanhã. É recomendado evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.