Natal com jeitinho mineiro

Com o tema Natal da Mineiridade, a ornamentação da Praça da Liberdade remete a traços das regiões do estado e sua produção. A programação inclui ainda performances artísticas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Faltando 23 dias para o Natal, a iluminação da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi inaugurada ontem e já despertou a admiração de visitantes. Em cena, o nascimento do Menino Jesus, com toques da cultura, economia e história mineiras.

O evento contou com a participação de autoridades, que ouviram o Hino Nacional e a canção “Pátria Minas”, do compositor Marcus Viana, além de presenciar o hasteamento da bandeira do Brasil. Dentro do Palácio da Liberdade, antigo local de trabalho do governador, o Coral Black to Black apresentou um repertório que contou com famosas músicas internacionais e nacionais.

"Estamos aqui neste momento, que é a comemoração dos 302 anos de Minas. Passamos por um momento de pandemia em que foi quase impossível celebrar a comunidade. Mas este ano foi um ano de resgate, de pertencimento à nossa terra, aos valores que temos, muito baseado na própria ideia de Minas Gerais", afirmou o secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

O público que foi ao local encontrou uma decoração com representações de diferentes regiões do estado. Com o tema Natal da Mineiridade, a ornamentação trouxe símbolos como cana-de-açúcar, cachaça, pedras preciosas, milharal feito com jogos de luzes, café, gado, leite e um presépio de barro, conservando a tradição que remete ao nascimento de Jesus em Belém, na Palestina.

"Somos do Campo Alegre (Região Norte de Belo Horizonte) e costumamos vir à praça todos os anos desde 2008, quando a gente ainda namorava”, conta Daniel Dia, que aproveitou o dia da inauguração para apreciar as decoração ao lado da esposa, Nayara Reis. O casal constatou uma decoração “bem diferente” neste ano, sem deixar de lado as cores e a beleza. Daniel demonstrou admiração especial pelos ornamentos do coreto. A iluminação e os enfeites são apenas parte da programação. O Circuito Liberdade vai contar também com performances musicais, teatrais, literatura, atividades interativas e artes visuais enquanto durar a decoração na Praça da Liberdade, até 6 de janeiro.

INTERIOR As celebrações serão realizadas de forma conjunta em diversas cidades do interior de Minas Gerais, que vão contar também com iluminações natalinas e apresentações artísticas, além de outros eventos. "Nossa bandeira, nossa história, nosso entendimento da Inconfidência Mineira unem o estado em prol da mineiridade", afirmou Leônidas, destacando que "ao unir 300 cidades, tornamos Minas Gerais referência no Natal pelo país", concluiu o secretário.