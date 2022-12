Carro com mãe e filho de 5 anos capota na estrada do Rola Moça

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (3/12), na estrada do Rola Moça, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um carro modelo Volkswagen Up capotou na estrada do Rola Moça, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na tarde deste sábado (3/12). A motorista, que não teve a idade divulgada, ficou presa às ferragens. O filho dela, de 5 anos, não teve ferimentos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.Conforme apurado pelos militares no local do acidente, o automóvel virou na via após a condutora perder o controle em um terreno às margens da pista.Após o capotamento, outro veículo, um Honda City, acertou a lateral do carro que levava mãe e filho. Durante os trabalhos de resgate pelos bombeiros, a criança estava chorando.