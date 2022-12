Mulher é atropelada por empilhadeira em supermercado e tem dedos esmagados

A vítima foi atropelada no momento em que realizava compras no supermercado (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma mulher, de 66 anos, foi atropelada por uma empilhadeira dentro de um supermercado de Patrocínio, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (30/11). Segundo informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os dedos de um dos pés da idosa sofreram fraturas múltiplas.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas, a empilhadeira trafegava fora do limite sinalizado.

Ainda consta no registro policial que a vítima foi retirada do local do acidente por funcionários do estabelecimento comercial, antes da chegada de equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).

Pouco tempo depois, a unidade de resgate Samu chegou ao supermercado e encaminhou a mulher ao Pronto Socorro Municipal.

A reportagem tentou contato com o estabelecimento comercial, mas não obteve resposta.