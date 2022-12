Homem é preso por manter mulher em cárcere privado por cinco dias

Policiais foram até a casa do casal após denúncia anônima (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 36 anos, que ficou em cárcere privado por cinco dias, foi resgatada pela Polícia Militar nessa quarta-feira (30/12), no Bairro Verbo Divino, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes receberam uma denúncia anônima informando sobre o cárcere e foram até a casa da mulher.

No local, os militares esperaram por cerca de 15 minutos até serem atendidos. Um homem, de 37 anos, recebeu os policiais, que informaram sobre a denúncia e pediram para conversar com a mulher.

A vítima contou que vive em união estável com o homem há 14 anos e que no último sábado (26/11) brigou com ele por causa de uma festa de família.

Após ser impedida de ir para a festa, ela foi agredida pelo suspeito nas pernas e nas costas e ficou em cárcere desde então.

O casal tem três filhos, que ficaram aos cuidados da prima e vizinha da vítima durante a ocorrência.

A mulher tinha hematomas nas costas e pernas, mas dispensou atendimento. Ela também relatou que já foi agredida pelo homem outras vezes.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão de Juiz de Fora.