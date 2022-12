Direito de Brincar: campanha arrecada brinquedos para crianças no Natal

As doações podem ser feitas por meio do Pix do Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-PRO) (foto: Reprodução/redes sociais )

Fazer o Natal de milhares de crianças mais feliz. Este é o objetivo da campanha Direito de Brincar. A edição 2022 teve início nesta quinta-feira (1°/12) e pretende arrecadar brinquedos para serem doados a crianças em creches e hospitais infantis.





Em 2021, mais de 11 mil crianças foram beneficiadas com os brinquedos arrecadados pela campanha.



As doações, de qualquer valor, podem ser feitas por meio do Pix do IDL - PRO VIDA: 28.231.460/0001-40 (CNPJ).



O instituto foi fundado em homenagem a Dom Luciano, ex-arcebispo da cidade de Mariana, que está em processo de beatificação e canonização no Vaticano.





Este é o 12%u2070 ano da iniciativa do Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-PRO) que envolve advogados e estagiários do escritório Décio Freire Advogados.Os profissionais atuam como voluntários na distribuição dos presentes para fazer o Natal de milhares de crianças mais feliz e humano, segundo o fundador do escritório, Décio Freire.