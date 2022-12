Homem é morto após brigar com irmão de suspeito do crime

Um homem de 34 anos foi assassinado com duas facadas na região da costela em Santa Luzia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O suspeito do crime continua foragido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito do crime estavam discutindo na noite de sexta-feira (2/12) por uma das ruas do bairro. Uma mulher, amiga da vítima, vendo a situação, chamou-a para ficar na casa dela até as coisas acalmarem.

No entanto, o suspeito do homicídio junto com os pais e o irmão dele foram até a porta da casa e começou a chutar o portão. Segundo relato dessa amiga, a vítima achou que pelo fato dos pais estarem no local, a situação poderia ser pacificada. Por isso, resolveu ir até o portão e conversar com eles.

Quando chegou até o portão e começou a conversar, percebeu que o homem estava com uma faca. Antes do diálogo, o homem o esfaqueou duas vezes. Ele, o irmão e os pais fugiram na sequência.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora. No entanto, não resistiu e morreu no hospital.

Desentendimento é apontado como causa do crime

Na conversa que os policiais militares tiveram com testemunhas do crime, elas relataram que a vítima tinha tido um desentendimento com o irmão do suspeito de assassinato. E que após essa discussão, o suspeito ficou muito nervoso e foi “tirar satisfação”.

Os policiais foram até a casa do suspeito e dos pais dele. No entanto, ninguém foi encontrado. Foi feito patrulhamento no Bairro Santa Luzia, mas os PMs não encontraram nenhum deles.