Preso suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu na tarde desta segunda-feira (12/12) um homem de 43 anos acusado de estuprar a própria filha, de 10 anos, no Bairro Novo Horizonte, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria ocorrido no dia 1º de dezembro. Segundo testemunhas, o autor perseguia e ameaçava o irmão da vítima para que ele assumisse a culpa dos crimes.O caso veio à tona quando a menina relatou o estupro para uma vizinh a, que, por sua vez, contou à madrasta das crianças. Na ocasião, o irmão, de 13 anos, que possui paralisia cerebral diplégica e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, teria escutado a conversa e, sentindo-se pressionado, agrediu a madrasta, cortou-se com uma garrafa e fugiu de casa, sendo encontrado pela Polícia Militar e levado até a UPA Norte.