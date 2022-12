Suspeito de matar irmão e tentar contra a vida do pai se entrega à polícia

Jovem (à esquerda na foto) é suspeito de matar o próprio irmão e de tentativa de homicídio contra o pai (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Marcos Antônio Santos Silva, de 22 anos, suspeito de matar o próprio irmão, Matheus Santos Silva, de 24, com um tiro no peito e ainda tentar tirar a vida do pai, Emerson José da Silva, de 47, se apresentou na última sexta-feira (9/12) à Delegacia de Polícia Civil (PC) de Frutal. Os crimes aconteceram na noite da última quarta-feira (7/12), em residência da família.



Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgadas nesta segunda-feira (12/12), durante a apresentação do suspeito foi cumprido um mandado de prisão por condenação (relacionado a outro crime) expedido em seu desfavor pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Frutal. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

“Já em relação ao homicídio consumado do jovem de 24 anos e tentado do homem de 47 anos, a PCMG representou pela prisão preventiva perante o Poder Judiciário e o investigado será ouvido na tarde desta segunda-feira (12/12). A investigação segue em andamento”, complementa a PCMG.

Pai do suspeito teve alta hospitalar

Segundo informações da assessoria de imprensa Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, a 120km de Frutal, ao dar entrada no hospital, o pai apresentava perfuração na pele, sem maiores gravidades. “Foi avaliado pelas equipes vascular, toráxica e cirurgia geral, sendo liberado para alta hospitalar na tarde de quinta-feira (8/12)", declarou a nota do hospital.

Testemunhas contaram aos policiais militares que o irmão foi baleado ao tentar defender o pai.

Revólver usado no crime teria sido furtado pelo suspeito

Para cometer os crimes, o jovem teria usado um revólver calibre 32, apontado como a motivação do crime. Segundo relatos de testemunhas à PM de Frutal, o suspeito teria furtado a arma em uma fazenda da cidade, onde ele teria trabalhado recentemente. O dono da propriedade estaria tentando pegar de volta o revólver por intermédio do pai do suspeito.