Mulher atropela marido e é presa em Patos de Minas

Mulher foi detida por policiais militares ao tentar fugir do local do crime (foto: Divulgação/PMMG) Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) por atropelar o marido, em Patos de Minas, nesse domingo (11/12). Apesar de ferido, a vítima sobreviveu ao ataque. Os motivos ainda não estão claros, segundo a polícia. Momentos antes, o casal teria discutido dentro do veículo.



As testemunhas tentaram contê-la, mas ela ainda bateu em outros dois carros e em uma árvore, antes de abandonar o veículo que dirigia e fugir a pé. Rapidamente, contudo, ela foi encontrada e presa.



Sabe-se apenas que o casal havia brigado momentos antes do atropelamento. Foi informado aos policiais que ela foi vista dentro do veículo, chamando o marido para ir embora. Houve desentendimento e ela o teria agredido com socos e unhadas



Quando a vítima desceu, ela ligou o automóvel e avançou sobre o homem.



Apesar da gravidade da agressão, ele sobreviveu e foi foi encaminhado a uma unidade médica. Ele rompeu da patela do joelho direito.