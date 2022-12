Homens retornam a bar e abrem fogo ferindo uma mulher

A avenida Mem de Sá é uma das principais vias do Bairro Santa Efigênia Paraíso (foto: Redes sociais)

Uma mulher, de 26 anos, ficou ferida com um tiro no tórax, em uma briga de bar em Belo Horizonte. A confusão ocorreu no Espetinho Chita, na Avenida Mem de Sá, 1.205, Bairro Santa Efigênia, na zona leste, nessa noite de domingo (11/12).

Segundo testemunhas, dois homens discutiram com seguranças do bar e foram retirados do local. Na saída, eles juraram vingança, anunciando que voltariam armados.

As portas do bar foram fechadas, ainda com fregueses, que dançavam e bebiam, no interior.

Cerca de meia hora depois, o bar foi atingido por nove tiros. Um deles atingiu a mulher, que foi levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde foi operada. Nenhum órgão vital foi atingido pela bala.

Antes da cirurgia, ela contou aos policiais militares o que havia acontecido e que, no momento em que foi ferida, estava dançando com amigas.

As polícias civil e militar conseguiram vídeos de uma câmera de segurança nas proximidades, que mostram fregueses correndo no início da confusão, quando os dois homens são colocados para fora do estabelecimento e depois, um Uno, um Voyage, ambos de cor branca, e duas motos, no momento dos disparos.

Segundo a polícia, as imagens estão ruins devido à chuva forte que caía no momento. Mas há expectativa de melhorar as imagens para identificar as placas dos veículos e os envolvidos, que brigaram com os seguranças.