Mulheres são presas em Confins ao tentar embarcar com cocaína para Portugal

Uma das suspeitas, de 30 anos, mora em Vitória, no Espírito Santo, e levava aproximadamente 1,66 quilos da droga em garrafas escondidas dentro da bagagem (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Três mulheres foram presas no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao tentar embarcar com cocaína em um voo com destino a Portugal nesse fim de semana.Elas foram interceptadas durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal no último sábado (10/12). As prisões, no entanto, foram divulgadas pelas autoridades nesta segunda-feira (12/12).