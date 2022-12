MP representa contra aluno que planejou massacre em escola de Minas

Estudante pretendia executar o massacre na Escola Estadual Coronel Camilo Soares (foto: Google Street View/Reprodução) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma ação contra o aluno de 14 anos apontado como responsável pelo planejamento de um massacre na Escola Estadual Coronel Camilo Soares, no município de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A diretora da escola era um dos possíveis alvos. Ainda conforme o MP, o adolescente teve a internação provisória decretada pelo Poder Judiciário.

“Foi ajuizada uma representação pela prática de ato infracional análogo a crime. Além disso, foi ajuizado um processo judicial para acompanhamento da situação do menor”, explica o MPMG, em nota, acrescentando que os processos estão sob sigilo, não sendo “possível o envio de outros detalhes a respeito do caso”.

Relembre o caso

Na manhã do dia 30 de novembro, um aluno de 14 anos da Escola Estadual Coronel Camilo Soares, em Ubá , na Zona da Mata mineira, levou à sala de aula um machado e um martelo na mochila. Ele pretendia usar os objetos para praticar um massacre.



À PM, a vice-diretora disse que tomou conhecimento da intenção do estudante por meio de denúncia anônima feita pelos pais de outro aluno. Ela então acionou o Conselho Tutelar, que, posteriormente, chamou a polícia.

Inspiração para o crime

O estudante confirmou o plano violento aos militares e afirmou ter se inspirado no atentado de Aracruz, no Espírito Santo, no qual um jovem de 16 anos invadiu, a tiros, duas escolas em 25 de novembro. Três professoras e uma aluna morreram, e 12 pessoas ficaram feridas.

Os militares relatam que abriram a mochila do adolescente e encontraram o machado, o martelo e um caderno contendo desenhos, que, segundo o estudante, eram o “modus operandi” do crime. Além disso, os policiais acharam um bilhete no qual estava escrito: “Vou fazer um massacre com um machado e um martelo”.





Diretora era um possível alvo

A superintendente da Secretaria Regional de Ensino de Ubá contou, segundo a PM, que o alvo do ataque seria a diretora da escola, conforme informação repassada pela mãe de um aluno.

Por outro lado, o estudante alegou que pretendia escolher aleatoriamente suas vítimas. Ao pensar em como faria isso, utilizou o celular da avó para pesquisar vídeos que o ajudariam a ter uma ideia de como concretizar a ação criminosa. A motivação, segundo ele, era a insatisfação com o colégio, além de estar infeliz com a família e com a própria vida.

Onda de ataques em escolas





Colégio Batista encontra bilhete com ameaça de massacre e aciona PM Uma onda de ataques em instituições de ensino tem sido registrada no estado. Em 29 de novembro, a Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira , em Contagem, foi vandalizada e teve vidros de janelas e carteiras quebrados, vasos de plantas revirados e pichações de suástica – o maior símbolo do nazismo – e do nome de Hitler.