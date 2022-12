Médica é ameaçada de morte e arrastada pelos cabelos por paciente

Uma médica foi ameaçada de morte e chegou a ser arrastada pelos cabelos por uma paciente em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nesse domingo (11/12). A agressora disse que atiraria na profissional e foi presa em flagrante no Pronto Socorro Municipal.

Médica fazia plantão no Pronto Socorro Municipal quando passou a ser agredida por paciente



A médica plantonista contou aos policiais que a paciente chegou à unidade após receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela passou pela triagem, foi classificada como de baixa emergência e aguardava atendimento, quando passou a ficar exaltada.

Ela questionou à médica sobre demora no atendimento e recebeu a resposta de que seria recebida assim que a profissional estivesse disponível. Como houve animosidade entre as duas, a mulher foi encaminhada a outro médico do PS.