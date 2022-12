Feriados em 2023: próximo ano terá 12 datas comemorativas

Ano que vem a Consagração a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, feriado municipal de Belo Horizonte, cai em uma sexta-feira. Assim, a capital mineira soma 13 datas comemorativas. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Faltando pouco mais de duas semanas para o fim do ano, já é hora de pensar nos feriados de 2023. Ao todo, o novo calendário terá 12 datas reservadas para o descanso ou festas, incluindo cinco feriados que poderão ser prolongados.









Quatro datas vão cair na quinta-feira, incluindo a Independência do Brasil no dia 7 de setembro. Três feriados estão marcados para sexta-feira, dois nas segundas, um na terça e outro quarta-feira. Lembrando que o Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são pontos facultativos.





Friados e Pontos facultativos de 2023