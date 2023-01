Folia de Reis encerra Natal Mineiridades na Praça da Liberdade

Liderados por Maurício Tizumba, grupos de congado realizaram apresentações da Folia de Reis na Praça da Liberdade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Natal Mineiridades

Folias de Minas

A Folia de Reis marcou o fim do fim do festival Luzes da Liberdade, que decorou a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com luzes e objetos em homenagem à cultura de diversos locais de Minas Gerais. O evento foi realizado nesta sexta-feira (6/1) em comemoração do Dia de Reis.O instrumentista Maurício Tizumba se apresentou em frente ao edifício do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) junto de convidados como a Folia de Reis de São Sebastião de Vespasiano, a Caravana de Santos Reis e a União de Amigos. A manifestação cultural usa música, danças e folclore para representar a jornada dos três reis magos - Baltazar, Belchior e Gaspar -, que presentearam o menino Jesus com ouro, incenso e mirra.Morador do bairro Funcionários, no Centro-Sul de BH, Henrique Lisboa foi ao local acompanhado da família. "Meu pai indicou. Ele queria mostrar a tradição para as crianças", afirmou.O cortejo liderado por Tizumba percorreu a praça acompanhado de perto por uma multidão. Ao chegarem ao Palácio da Liberdade, os congadeiros e presentes foram recebidos por um presépio vivo e pelo grupo de teatro Dez Pras Oito, de Congonhas, a 75 quilômetros de BH."Conhecia a Folia de Reis de nome, mas nunca tinha ido. Fiquei feliz com a quantidade de gente", comentou Henrique.A decoração de Natal da Praça da Liberdade recebeu mais de 500 mil pessoas desde a inauguração no dia 2 de dezembro. As luzes que iluminam um dos principais pontos turísticos da capital mineira fazem referência a elementos da cultura dos mais diversos cantos do estado, como queijo, cachaça, café e festas tradicionais.Outras ações e comemorações também foram realizadas em diversas cidades de Minas, buscando estabelecer mais uma ligação entre o interior do estado e a capital.Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, "celebrar o Natal com essas cidades tem um significado muito importante, que é o de fomentar o turismo, gerar emprego e renda e tornar Minas Gerais uma referência de Natal para todo o país”.As Folias de Minas foram registradas como patrimônio cultural de Minas Gerais pelo Iepha em 6 de janeiro de 2017. As festividades são manifestações culturais-religiosas oriundas da Península Ibérica e que se popularizaram em Minas e no Brasil ao longo dos anos.