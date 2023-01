Folia de Reis encerra 'Natal' da Praça da Liberdade nesta sexta (6/1)

Segundo organizadores, mais de 500 mil pessoas visitaram a Praça da Liberdade desde a inauguração das luzes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









De acordo com os organizadores, o repertório será montado na tradição das folias de reis, em que Tizumba, ao lado de dezenas de congadeiros, promete emocionar o público ao contar a história dos reis magos.





Segundo a tradição cristã, a folia é uma representação da jornada dos três reis magos - Belchior, Gaspar e Baltazar -, que seguiram a estrela guia até o encontro com o menino Jesus, recém-nascido. Lá eles entregaram três presentes: ouro, incenso e mirra.

Mineiridade

A decoração de Natal da Praça da Liberdade recebeu mais de 500 mil pessoas desde a inauguração no início de dezembro. As luzes que iluminam um dos principais pontos turísticos da capital mineira fazem referência a elementos da cultura do estado, como queijo, cachaça, café e festas tradicionais.





Chamado de Festival Luzes da Liberdade, a atração teve concepção e direção geral da produtora cultural Danusa Carvalho, do Casulo Cultura, e direção artística de João Corsino. O projeto fez parte do Natal da Mineiridade, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), e teve patrocínio da Cemig por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

