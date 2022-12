Natal solidário: pessoas em situação de rua em BH recebem alimentos

Ação social aconteceu no Viaduto Santa Teresa nesta quinta-feira (22/12) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Por meio de uma ação conjunta entre movimentos sociais de Belo Horizonte, pessoas em situação de rua foram contempladas com uma refeição debaixo do Viaduto Santa Teresa nesta quinta-feira (22/12).

Um dos quatro movimentos envolvidos na iniciativa é o projeto Donatio Missões Urbanas , criado em 2021 pela advogada Gisele Aparecida D'Alfonso, de 35 anos. Segundo ela, foram entregues 800 refeições no viaduto e 500 nos arredores, totalizando 1.500 marmitas distribuídas.

“O objetivo maior é conversar com as pessoas e entender as histórias delas. A gente arruma emprego, entra em contato com familiares, ajuda a fazer os documentos, busca auxiliar na recolocação no mercado de trabalho, entre outras atividades que vão surgindo conforme a demanda que temos”, explica Gisele, que, em decorrência de sua profissão, também auxilia os moradores em situação de rua em questões jurídicas.

Pelacruz e Além do Donatio Missões Urbanas, participaram da ação os projetos Resgatai Missão Onda , todos da capital. O Café Solidário, no entanto, já acontece há 10 anos todos os domingos. Esta foi a 9ª edição do evento.

Para Gisele, executar esse trabalho de forma voluntária é um dever social. “Há pessoas que se dedicam a ajudar e encaram isso como um chamado religioso. No meu entendimento, a gente supre uma deficiência do estado, que não consegue atender a todos. É um problema estrutural, e nossa missão é trazer o mínimo de conforto para essas pessoas”, avalia.