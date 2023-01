BH terá selo "pet friendly" oficial para comércios que aceitam animais

Para os autores da lei, o selo beneficia também tutores que não possam, ou que não queiram, deixar os pet sozinhos em casa (foto: CMBH / Divulgação) Os estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte que aceitam a entrada e permanência de pets em suas dependências a partir desta quinta-feira (19/1) poderão ter o “Selo Pet Friendly” da Prefeitura de Belo Horizonte. A Lei 11.449 foi sancionada pelo prefeito Fuad Noman, nessa quarta-feira, e publicada hoje no Diário Oficial do Município.





Com o decreto, os estabelecimentos que optarem pelo tipo de atendimento deverão anexar o selo na entrada, em local visível e sem obstáculo que impeça a sua visualização.









De acordo com a lei, o selo consistirá no desenho de um círculo, no qual poderão ser lidas as informações “Pets são bem-vindos”, na parte superior”, e “Local pet friendly”, na parte inferior, constando o desenho de uma pata em seu centro.