BH registra outra madrugada com sensação térmica negativa: -5,8ºC

Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira (23/8) com céu claro. A temperatura mínima oficial na capital foi de 11,5°C, mas a sensação térmica durante a madugada voltou a registrar índices negativos. Entre 4h e 5h, a sensação chegou a -5,8ºC na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, caindo para -2,6°C, entre 6h e 7h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Ainda segundo o Inmet, a máxima hoje em BH não deve passar de 25°C. Não há previsão de chuva para a capital nos próximos dias. As precipitações só devem ocorrer em setembro





Nas outras regiões de Minas, o tempo seco também predomina nas regiões Norte, Noroeste, Central, Triângulo Mineiro e Sudoeste. O céu deve continuar parcialmente nublado nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, além da Zona da Mata Mineira.

A temperatura mínima registrada hoje em Minas foi em Maria da Fé, no Sul do estado: 4,3°C. A máxima pode chegar a 32°C no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas.



