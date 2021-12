Salva pelo noivo, dentista sofre tentativa de estupro durante consulta

Mensagens da dentista para o noivo (foto: Arquivo Pessoal) Na última segunda-feira (13/12), uma dentista de Fortaleza relatou tentativa de estupro durante atendimento em seu consultório.

Percebendo a situação de perigo, a mulher mandou mensagem para seu noivo que se dirigiu ao local imobilizando o homem, que foi preso. Na mensagem enviada, a mulher disse que o homem parecia estranho e que ela estava com medo.





Em nota ao g1, a Polícia Civil afirmou que o homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro. De acordo com as investigações, o suspeito seguia a vítima em redes sociais, marcou uma consulta e durante o atendimento, ameaçou a profissional com uma faca.





No relato da dentista, ela confirmou também que o homem a seguiu nas redes sociais e marcou a consulta para o último horário disponível. Segundo ela, todas as outras funcionárias já tinham ido embora e isso aumentou a insegurança.





Ela teria iniciado a consulta com o homem somente após a chegada do noivo ao local e, após fazer a limpeza dos dentes dele, foi agredida. "Tivemos uma luta corporal que eu peguei a faca da mão dele não sei como, realmente apagou da minha memória. Eu fiquei com algumas marcas na mão, aqui no punho, no meu dedo do pé e acabou fraturando meu dedo. Fiquei com marca na perna. Quando eu comecei a gritar bastante, meu noivo imediatamente entrou no consultório e imobilizou ele no chão”, relatou.

Em depoimento, o homem teria confessado a intenção de comprar uma arma para o crime, mas como não conseguiu, usou uma faca para atacar a mulher. (foto: Arquivo Pessoal)



Ela contou ainda que seu noivo ouviu do próprio agressor que ele teria tentado comprar um revólver e que ia matá-la e depois se matar. Em depoimento, o homem confessou que tentou comprar uma arma, mas como não conseguiu, usou uma faca de cozinha.





Os três foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) depois do ocorrido para iniciar os procedimentos legais e o homem está preso.