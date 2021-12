Polícia encontra 100 quilos de maconha com adolescente de 15 anos e jovens

Foram encontrados mais de 100 tabletes de maconha pelos policiais (foto: PCMG/Divulgação)

Cerca de 100 quilos de maconha foram apreendidos numa operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar, em Itajubá, no Sul de Minas, na noite de segunda-feira (13/12). Além da apreensão de drogas, três suspeitos, de 21, 22 e 25 anos, foram presos no Bairro Ilhéus, na zona rural - uma adolescente de 15 anos também foi conduzida, mas liberada em seguida.

As prisões ocorreram a partir de investigações realizadas pelos policiais civis de Itajubá, com a participação da PM, com a troca constante de informações. Nessa segunda-feira, os policiais foram até o local indicado, onde recolheram a droga e fizeram as prisões.

"Chegando ao local, foi feito contato com um dos moradores, que, ao avistar a polícia, tentou fugir. Ao entrar na residência, foi constatado realmente, em um dos cômodos, uma quantia de 106 tabletes de maconha: aproximadamente 100 kg de droga", informou o delegado Mário Martins.

A prisão foi feita em flagrante e os três suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil prossegue com as investigações, com o objetivo de identificar outros integrantes da quadrilha, assim como fornecedores e possíveis compradores.

Além da droga, foram apreendidos dois celulares e um caderno com anotações da atividade de tráfico de drogas na região.