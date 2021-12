Caminhão de cimento capota em rodovia e mata motorista

Motorista morreu esmagado na cabine do caminhão (foto: CBMMG)

O motorista de um caminhão que transportava cimento morreu, na manhã desta terça-feira (14/12), quando o veículo capotou na BR-146, próximo ao trevo de São Pedro da União, no Sul de Minas. O acidente ocorreu por volta de 6h.

O caminhão seguia de Arcos para a cidade paulista de Leme, quando o condutor perdeu o controle do veículo e tombou na lateral da pista. As causas do acidente são desconhecidas e serão informadas depois do exame de corpo de delito da vítima.

O motorista, de 22 anos, é natural de Formiga. Ele ficou preso nas ferragens da cabine. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a retirada do corpo.

Para fazer o resgate, os bombeiros contaram com a ajuda de uma retroescavadeira da Prefeitura de São Pedro da União, uma vez que a cabine foi esmagada pela carroceria.