Polícia prende jovem acusado de estuprar a namorada em Carmo do Rio Claro

Jovem de 18 anos está preso na Delegacia de Carmo do Rio Claro (foto: PCMG)

Um jovem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (14/11), na cidade de Carmo do Rio Claro, no Sul do estado, investigado por ato infracional análogo a estupro. A vítima é a própria namorada dele. O ato teria acontecido em 2020, quando o homem tinha 17 anos e a adolescente, 16.

As investigações começaram quando a vítima descobriu que estava grávida. Além disso, o namorado a acusava de traição. No dia em questão, ela estava na casa do namorado. O homem tentava forçar uma relação, mas ela não queria.

Nervoso com a situação e acusando a adolescente de uma suposta traição, o jovem agarrou a namorada e introduziu os dedos em suas partes íntimas, provocando lesões, sangramento intenso e muita dor.

A vítima foi, então, levada por ela para o hospital da cidade. No hospital foi constatada a violência. O fato foi denunciado à Polícia Civil. Levada à delegacia, a adolescente contou aos policiais que o namorado tinha perfil agressivo e um ciúme doentio.

Itabira

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Civil de Itabira, no Vale do Aço, suspeito de ameaçar e descumprir medida protetiva em favor da ex-mulher. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que apurou que o suspeito teria se dirigido até a casa da vítima, no bairro Clóvis Alvim II, portando uma faca, e, ao ser impedido de entrar, ameaçou a mulher e as filhas de morte. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.