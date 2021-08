Toda violência contra a mulher deverá ser notificada em Formiga

Forças de segurança ficarão sabendo, obrigatoriamente, de toda violência contra mulher atendida em unidades de saúde de Formiga (foto: Imagem ilustrativa - Diego Fabian Parra Pabon/Pixabay) serviços de saúde de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, deverão ser notificados, obrigatoriamente, à Secretaria Municipal de Saúde e polícia. A medida começou a vigorar esta semana e é válida para atendimentos de urgência e emergência em unidades públicas e privadas. Casos de violência contra a mulher atendidos emde Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, deverão ser notificados,, à Secretaria Municipal de Saúde e polícia. A medida começou a vigorar esta semana e é válida para atendimentos de urgência e emergência em unidades públicas e privadas.





Entre os crimes listados pela lei sancionada nessa segunda-feira (2/8) estão:





estupro

violação

maus-tratos

abuso sexual

tortura

tráfico de mulheres

prostituição forçada

sequestro

assédio sexual

qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal

“Acredita-se que com a nova lei haverá um combate mais efetivo e coordenado com os órgãos públicos no sentido de coibir e prevenir a violência contra mulher no município”, declara a diretora da Vigilância em Saúde, Poliana Lacerda.

As notificações já aconteciam em conformidade com a Portaria 264/2020 do Ministério da Saúde. “Antes, a escolha da comunicação a polícia era de decisão da mulher. Agora, a lei nos obriga a informar”, explica Poliana.

A nova norma estabelece ainda a notificação, em três vias, em formulário oficial dos casos atendidos e diagnosticados, suspeitos ou confirmados, de violência contra a mulher, caracterizados como física, psicológica , sexual, patrimonial ou moral.



A lei é de autoria do vereador Flávio Martins (DEM).

Amparo

Para a presidente da Associação das Mulheres de Formiga (Asam), Fabiana Carlos de Almeida, a lei vem para amparar a mulher. Ao ser notificada, a delegacia fará contato com a vítima para ter conhecimento sobre o caso e a situação dela. “Para saber se ela não está sozinha, se tem alguém que possa a amparar caso queira levar o caso adiante”, explica.



Ainda assim, é condicionado à vontade da vítima fazer ou não a denúncia contra o agressor. “O importante é mostrar que ela pode ter este acompanhamento policial caso queira”, afirma a presidente da Asam.



Fabiana acredita que a norma também possibilitará ampliar as políticas públicas. “Haverá mais dados para a elaboração de medidas de enfrentamento à violência”. Ela destaca que a lei é uma das primeiras no município que vem apoiando a causa.



Para se ter ideia, de janeiro até o início de maio deste ano, foram registrados 106 casos de algum tipo de violência que tinham como vítima mulher. O levantamento foi realizado pela associação junto aos órgãos de segurança.



Dentre elas estão violência física, psicológica e sexual. A maior parte (39) está ligada a espancamento. Os companheiros e ex-companheiros - sejam maridos ou namorados - aparecem como os principais agressores, seguidos de conhecidos e amigos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM