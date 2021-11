Mulher é vítima de violência doméstica em BH e aciona guarda municipal

Vítima foi socorrida pela Guarda Civil Municipal que atua em Unidade de Segurança na Praça Rui Barbosa (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma mulher de 44 anos, moradora do Bairro Tupi, na região norte de BH, acionou a Guarda Civil Municipal para denunciar caso de violência doméstica, na madruagada desta quinta-feira (11/11). A vítima informou que sofreu agressões por parte de seu companheiro por volta das 4h da manhã.Segundo nota da Guarda Municipal, a vítima estava indo para o trabalho, acompanhada do agressor, quando viu a unidade da GM, localizada na Praça Rui Barbosa, região central. A mulher então, conseguiu pedir ajuda.No momento da agressão, a vítima havia tentado entrar em contato com as autoridades, mas não não conseguiu. "A mulher apresentava escoriações pelo corpo e foi levada para a Upa Centro- Sul", conforme nota.O suspeito das agressões, um homem de 50 anos, foi detido. A ocorrência está em registro na Delegacia de Mulheres da Polícia Civil.