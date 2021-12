Bola de Natal gigante é a nova atração em Belo Horizonte

Para uns, é show de bola. Para outros, a bola da vez. E para a maioria, uma forma diferente e interativa de celebrar o Natal. No coração de Belo Horizonte – a Praça Sete, na Região Centro-Sul –, a temporada festiva ganhou uma decoração que atrai o olhar de quem passa no quarteirão da Rua dos Carijós, onde fica a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), antigo Psiu. A novidade está na cabine em forma de bola de árvore de Natal iluminada por luzes de LED. A Praça da Savassi, na mesma região, também ganhou a sua para entrar no clima de Papai Noel.





Na expectativa do Natal, a ornamentação agrada. “Gostei muito, deixou a praça bem bacana. É bonita, grandona, e tem o caráter interativo”, disse Victor Rocha, que trabalha numa banca de revista na Rua Rio de Janeiro, área central.





As bolas de Natal são cabines em forma de globo, iluminadas por LEDs (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ) A iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) tem acesso gratuito e ficará exposta até dia 27. “Essa decoração segue os mais atualizados padrões mundo afora. Vivemos a era das redes sociais, e ela foi pensada para ser algo compartilhável e, claro, gerar uma experiência emocionante. Este é o nosso presente para a capital, especialmente para a Praça Sete, que é o coração da capital e tem um dos centros comerciais mais significativos de BH”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. A entidade é a responsável pela instalação da decoração.





Desde sexta-feira, a novidade está na Savassi, especificamente no quarteirão da Rua Pernambuco. O acesso para fotos e selfies é gratuito. Em nota, a CDL-BH informa que, além da Praça Sete e da Savassi “disponibilizou decoração especial em mais de 30 centros comerciais da cidade, sendo a entidade uma das realizadoras da iluminação da Praça da Liberdade”.