'Árvore da Vida', em JF, presta tributo aos mortos pela COVID-19 no Natal

Em pronunciamento durante a solenidade, a prefeita Margarida Salomão (PT) deu o tom da iniciativa neste Natal. “O que estamos fazendo neste momento é honrar a memória de todos que não estão conosco. Então, a forma mais ativa, verdadeira e relevante de fazer essa homenagem é, de fato, celebrar a vida”, destacou a chefe do Executivo.





“A COVID-19 marcou o mundo. Este Natal é diferente para nós. É um Natal de emoção. Essas são as luzes da cidade; as luzes da vida! É uma forma das pessoas se lembrarem que alguém não está presente no Natal porque foi levado por essa pandemia”, completou a secretária de Governo Cidinha Louzada.





A cerimônia de inauguração também contou com a presença de familiares de algumas vítimas que eram personalidades no município.









Nos últimos 40 anos, Zé Kodak foi responsável pela Banda Daki – tradicional bloco que levava milhares de pessoas às ruas no sábado de carnaval.





Jésus Borges também bateu ponto na cerimônia e homenageou o irmão, médico e presidente da Unimed Juiz de Fora, Hugo Borges, que faleceu aos 70 anos , também em fevereiro deste ano, após não resistir às complicações da COVID-19.





Carnaval cancelado e abandono vacinal na cidade





Homenagens à parte, a administração municipal informou na última terça-feira (7/12) que 37.157 mil pessoas que estão aptas a receber a segunda dose contra a COVID-19 ainda não compareceram, enquanto outras 53.757 mil poderiam tomar a vacina de reforço e não foram a um dos 47 pontos de imunização espalhados pela cidade.





Para a prefeitura, o receio de possíveis efeitos colaterais e as crescentes campanhas antivacina estão entre os principais motivos do abandono vacinal.





Outro fator – ainda conforme a administração municipal – que atrasa a vacinação é a demora da entrega das segundas doses do imunizante Janssen por parte do Ministério da Saúde.









“Nós temos uma situação sanitária de segurança. Estamos vencendo a COVID-19. Mesmo assim, a prudência e a ciência devem seguir como nossas melhores conselheiras”, avaliou a prefeita, reforçando a necessidade de que todos continuem observando os protocolos de combate à pandemia.