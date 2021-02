COVID-19: Morre Zé Kodak, o General da Banda Daki de Juiz de Fora

Zé Kodak em 2019, antes da saída da Banda Daki no sábado de Carnaval (foto: Marcos Alfredo) Zé Kodak, morreu na madrugada deste sábado (27), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O empresário e carnavalesco de 74 anos estava internado com COVID-19 e morreu em decorrência de complicações da doença. Nos últimos 40 anos, Zé Kodak era responsável pela Banda Daki - tradicional bloco que levava milhares de pessoas às ruas no sábado de carnaval. José Carlos Passos, mais conhecido como, morreu na madrugada deste sábado (27), em, na Zona da Mata. O empresário e carnavalesco de 74 anos estava internado come morreu em decorrência de complicações da. Nos últimos 40 anos, Zé Kodak era responsável pela- tradicional bloco que levava milhares de pessoas às ruas no sábado de carnaval.





Pela internet , a prefeita Margarida Salomão (PT) lamentou a perda de um dos ícones da cidade e salientou que é preciso manter os cuidados frente à pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nota de pesar lamentando a morte do carnavalesco. “A cidade perde um dos seus mais apaixonados filhos. Um sinônimo de alegria. O General da Banda deixa uma saudade enorme, do tamanho da sua história”.





A Associac%u0327a%u0303o das Entidades Carnavalescas de Juiz de Fora e Regia%u0303o (AESBLOC) divulgou nota ressaltando a importância do carnavalesco e empresário para a cidade. “Figura de grande destaque em Juiz de Fora, Ze%u0301 Kodak foi grande incentivador do carnaval dos Blocos no Calc%u0327ada%u0303o da Rua Halfeld. Criou, patrocinou e apoiou diversos deles”.





Natural de Bicas (MG), Zé Kodak mudou-se para Juiz de Fora nos anos 60, quando montou uma loja de revelação de fotos. Em 2022, a Banda Daki vai completar 50 anos de folia. Em 2004, o bloco passou a fazer parte do calendário oficial ao ser tombado como Patrimônio Cultural de Juiz de Fora.





Devido à pandemia, o sepultamento será às 14h, no Parque da Saudade, sem velório.

Jiuz de Fora acumula 816 mortes por COVID-19 e soma 19.965 casos confirmados.





