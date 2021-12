Homem é executado na Avenida Tereza Cristina, em BH

Conforme a PM, as primeiras apurações indicam que mais de uma arma teria sido utilizada, como uma pistola com kit rajada e outra de calibre 9 milímetros. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, além dos estojos de munição, recolheu uma bucha de maconha perto do corpo.





Os policiais militares chegaram a fazer um rastreamento, mas os suspeitos não foram encontrados. O carro no qual eles teriam fugido consta em uma ocorrência de clonagem de veículo. O local do crime tem câmeras de segurança que podem ter registrado a ação.





Ainda de acordo com a PM, um parente do homem assassinado disse que ele já vendeu drogas no passado, mas havia parado, e que ele havia se mudado para outro bairro por conta de desavenças com traficantes. No entanto, nem os familiares sabiam o endereço exato dele. As passagens por tráfico de drogas foram confirmadas.





Testemunhas, de maneira anônima, também disseram que a vítima se envolvia com várias mulheres e que isso já havia causado problemas a ele. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.