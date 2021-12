Mulher é executada com sete tiros no portão de casa ao olhar em olho mágico

Ao ser chamada no portão e observar o olho mágico, uma pessoa disparou diversos tiros na vítima (foto: Google Street View/Reprodução) Uma mulher de 53 anos foi morta no portão da sua casa no Bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (8/12)









Ao chegar no local, a PM observou que a vítima foi atingida por sete tiros, sendo um na cabeça e outros espalhados pelo abdômen, braços e pernas. No local, a PM encontrou 14 balas deflagradas.





Segundo o irmão, a vítima era usuária de drogas e trabalhava como sacoleira. Mas ele não soube informar se há alguma relação com tráfico de drogas. No entanto, disse que ela não parecia ter divergências com ninguém.





Em um levantamento feito por viaturas policiais que estiveram no local, foi observado em câmeras próximas da ocorrência, três homens descendo a rua onde o fato ocorreu, logo depois dos disparos.





Segundo a PM, um Ford Fiesta e uma motocicleta CG foram avistados no local, mas os suspeitos ainda não foram identificados.





As informações foram passadas à equipe de homicídio que esteve no local e agora a Polícia Civil irá apurar o caso.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra